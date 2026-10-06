Mersin'de 3 belediye başkanı dahil 50 kişiye tutuklama talebi
Mersin'de gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 60 kişiden, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:12 Güncelleme:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 60 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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