Mersin'de kaybolan kadın aranıyor

Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:37 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinin 1400 rakımındaki Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Pancar'dan (44) dünden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine, AFAD, UMKE ve jandarma komando ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Mahallenin kırsalında yapılan aramalara vatandaşlar da katılıyor.
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