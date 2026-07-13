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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Mersin'de kaybolan kadın aranıyor
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinin 1400 rakımındaki Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Pancar'dan (44) dünden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine, AFAD, UMKE ve jandarma komando ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Mahallenin kırsalında yapılan aramalara vatandaşlar da katılıyor.

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