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        Mersin Büyükşehir'in "Köyümüz Atölye" projesi Uzuncaburç Antik Kenti'nde

        "Herkes doğduğu yerde doysun" sloganı ile mahalle mahalle kalkınma hamleleri yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin duraklarından birisi de Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti ile görenleri kendine hayran bırakan Uzuncaburç oldu. Birçok ilçe ve mahallede yapılan "Köyümüz Atölye" projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri, mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan Büyükşehir ekipleri, diğer il ve ilçelerde yapılan örnekleri Uzuncaburç'a taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Mersin'in "Köyümüz Atölye" projesi Uzuncaburç'ta
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        "Herkes doğduğu yerde doysun" sloganı ile birçok ilçe ve mahallede yapılan "Köyümüz Atölye" projesi kapsamında mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir ekipleri, diğer il ve ilçelerde yapılan örnekleri bu kez Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti ile görenleri kendine hayran bırakan Uzuncaburç oldu taşıdı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesine bağlı olan Uzuncaburç, bilinen 2 bin 300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip. Bu devasa tarihi yapıların ortasında yaşayan yurttaşların turizmden gelir elde etmesi için çalışmalar yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için start verdi.

        İlk olarak üretici kadın stantlarını yerli halka tanıtan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bölge halkının ve özellikle de kadınların bu stantlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor.

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        Uzuncaburç'un, ören yerleri sayesinde büyük potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, gezmeye gelenlerin hayran kaldığı Uzuncaburç'ta bir kalkınma hamlesi başlattıklarını söyledi.

        Bu bölgeye turist akımının çok fazla olduğunu ve daha da artacağını söyleyen Dokucu, "Bölge halkına ve özellikle de kadınlara, buraya çok fazla turist akını olacağını, gelişecek ekonomik ortamda kendilerine yer edinmeleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledik" dedi.

        Uzuncaburç sakinlerine yapılan bilgilendirmenin yanı sıra, kadın ve çocuk çalışmaları kapsamında atölyeler de kurduklarını da söyleyen Dokucu, Uzuncaburç'ta stant açma şansı yakaladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Biz diğer mahallelerde ve köylerde yaptığımız kadın atölyelerini burada da uygulamaya koyacağız. Köy meydanını hareketlendirmek için çalışıyoruz. Burayı ziyaret eden arkadaşların köy meydanını da ziyaret edip, köylü kadınlarla iletişime geçmelerini çok isteriz. O etkileşimi sağlamak zorundayız. Çünkü hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de Mersin Valiliği ile Mersin Üniversitesi buraya büyük yatırım yaptı.

        Bütün bu çalışmaların akabinde halkın da eş güdümlü olarak, ekonomik anlamda çalışmalarında ivme kazanması gerekiyor. Bizim de burada itici kuvvet olmamız lazım. Uzuncaburç'ta kazananın yerli halk olması gerekir. Mersinlileri ve Mersin dışından gelen yerli ve yabancı tüm turistleri; bir yerleri gezmek, görmek isteyen herkesi Uzuncaburç'a bekliyoruz."

        Uzuncaburç Mahallesi Muhtarı Haluk Ünal, Büyükşehir'in destekleri ile stantlar için adım attıklarını ifade etti. Hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Muhtar Ünal, "Başkanımız Vahap Seçer'in destekleriyle bu çalışmaları büyütmeyi hedefliyoruz. Uzuncaburç, tarihi değeri çok büyük olan bir bölge. Akdeniz Bölgesi'nde en değerli tarihi kalıntılar, bizim mahallemizde yer alıyor. Burada yapılan hamleler ile bölgemiz kalkınacak. Bölge halkı ve üretici kadınlar da ürünlerine katma değer katabilmek için stantlarda ürünlerini sergilemeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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