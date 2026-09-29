Mersin Mezitli'deki üç katlı mağazada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 22:01 Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 4 katlı mağazanın üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı.
Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında mağaza kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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