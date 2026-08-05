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        Haberler Gündem Güvenlik MGK yarın toplanacak: Gündemde Çerçeve Yasa sonrası yol haritası var

        MGK yarın toplanacak: Gündemde Çerçeve Yasa sonrası yol haritası var

        Milli Güvenlik Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        MGK yarın toplanacak

        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizması ile örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak.

        ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, GAZZE'DEKİ SON DURUM

        Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son durum da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. MGK'nın bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.

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