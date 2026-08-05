Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizması ile örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, GAZZE'DEKİ SON DURUM

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son durum da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. MGK'nın bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.