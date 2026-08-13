Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP, Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yeni şarkıyı paylaştı

        MHP, Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yeni şarkıyı paylaştı

        TBMM'de 467 oyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ardından MHP, "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" isimli şarkıyı sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 22:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MHP'den Terörsüz Türkiye şarkısı

        TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un ardından MHP’den Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sözlerini Cafer Balçık’ın yazdığı “Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir” isimli eser, partinin resmî sosyal medya hesabından yayımlandı.

        BAHÇELİ’NİN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

        Şarkı için hazırlanan videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yurt içindeki ziyaret ve programlarından görüntüler ile Türkiye’nin çeşitli illerinden karelere yer verildi.

        Eserin girişinde, “Karanlığı savan, kanı durduran / Yarınlarımızı hayra yorduran / Kutlu mührümüzü asra vurduran / Terörsüz Türkiye dünyaya sestir” sözleri kullanıldı.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

        MHP’nin resmî hesabından yayımlanan eser, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı beğenirken, şarkıyı kendi hesaplarından da paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MHP terörsüz türkiye şarkısı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması