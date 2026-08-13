MHP, Terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yeni şarkıyı paylaştı

TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un ardından MHP’den Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sözlerini Cafer Balçık’ın yazdığı “Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir” isimli eser, partinin resmî sosyal medya hesabından yayımlandı.

BAHÇELİ’NİN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Şarkı için hazırlanan videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yurt içindeki ziyaret ve programlarından görüntüler ile Türkiye’nin çeşitli illerinden karelere yer verildi.

Eserin girişinde, “Karanlığı savan, kanı durduran / Yarınlarımızı hayra yorduran / Kutlu mührümüzü asra vurduran / Terörsüz Türkiye dünyaya sestir” sözleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

MHP’nin resmî hesabından yayımlanan eser, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı beğenirken, şarkıyı kendi hesaplarından da paylaştı.