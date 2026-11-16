Minibüs takla attı! 19 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 19:12 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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