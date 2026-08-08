Mudanya Tarihi Hal Meydanı'nda dönüşüm

Bursa'nın Mudanya Belediyesi, kentin en kıymetli tarihi alanlarından biri olan Hal Meydanı'nı yeniden ilçenin sosyal ve ticari yaşamının merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anıt ağaçların bulunduğu ve sit alanı içinde yer alan Hal Meydanı'nda yapılacak tüm düzenlemeler, bölgenin doğal mirasını ve tarihi dokusunu birlikte koruyacak bir anlayışla hayata geçirilecek. Meydandaki tescilli yapıların tarihi kimliğini görünür kılacak saçak yenileme projesi Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında meydandaki iş yerlerinin kiralama süreçleri de tarihi çarşının geleneksel kurgusuna uygun biçimde, kamu yararı gözetilerek yürütüldü.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Hal Meydanı'nın tarihi dokusunu ve geleneksel çarşı kültürünün korunarak yeniden canlandırılacağını belirterek, "Hal Meydanı, Mudanya’nın hafızasında çok önemli bir yere sahip. Meydanın tamamını, tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden ele aldık. Çarşının görünürlüğünü artıracak, insanların daha rahat ve keyifle vakit geçireceği bir meydan oluşturacağız" dedi.

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Farklı sektörlerden işletmelerin bir arada bulunduğu, arasta kültürünü çağrıştıran canlı bir çarşı oluşturmayı planladıklarını ifade eden Dalgıç, Hal Meydanı ile özdeşleşmiş geleneksel meslek kollarının korunacağını, ayrıca belediye ürünlerinin satışa sunulacağı bir mağaza ve kadınların bir araya gelebileceği bir kahvenin de planlanan yeni işlevler arasında bulunduğunu belirtti.

Başkan Dalgıç, "Hal Meydanı'nı yalnızca iş yerlerinin bulunduğu bir alan olarak görmüyoruz. Burada insanların buluştuğu, alışveriş yaptığı, dinlendiği, kentin kültürüyle karşılaştığı yaşayan bir çarşı yaratmak istiyoruz. Burada temel ölçümüz kamu yararı ve meydanın bütüncül biçimde yönetilmesi" diye konuştu.

Hal Meydanı'nın Mudanya'nın önemli turizm odaklarından biri olmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Dalgıç, "Aynı zamanda eski yerleşim alanlarımız ile sahil bandı arasındaki bağı güçlendirecek, insanları kentin tarihi dokusu içinde dolaşmaya teşvik edecek bir geçiş noktası yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla Hal Meydanı'nın hem Mudanyalıların hem de kenti ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri haline geleceğini belirten Dalgıç, "Biz Hal Meydanı’nda tarihi koruyan, kamunun malına sahip çıkan, esnafı ve sosyal yaşamı birlikte düşünen kalıcı bir model kuruyoruz. Hedefimiz, geçmişiyle bağını koruyan ama bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, Mudanya'ya yakışan bir meydan yaratmak" ifadelerini kullandı.