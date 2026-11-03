Muğla'da korkutan hortum!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede deniz üzerinde bugün, sabah saatlerinde hortum çıktı.

Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kısa süreli etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.