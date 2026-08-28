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        Haberler Gündem Politika Murat Çalık: Yoluma CHP'de devam edeceğim

        Murat Çalık: Yoluma CHP'de devam edeceğim

        Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ, kişisel beklentilerin çok ötesindedir" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çalık: Yoluma CHP'de devam edeceğim

        Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim" dedi. Çalık, 524 gündür özgürlüğünden mahrum olduğunu belirterek, siyasi tercihinde kişilerden değil ilkelerden hareket ettiğini ifade etti.

        Çalık sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, devam eden yargılama sürecinde bugüne kadar hakkındaki suçlamalara cevap vermeye ve kendisi hakkında beyanda bulunan kişilere mahkeme huzurunda sorular yöneltmeye odaklandığını belirtti.

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        Çalık şu ifadeleri kullandı:

        "Devam eden yargılama sürecinde bugüne kadar tüm dikkatimi, şahsıma yöneltilen isnatlara cevap vermeye ve hakkımda beyanda bulunan kişilere sorularımı mahkeme huzurunda yöneltmeye verdim. Ancak son günlerde siyasi duruşum hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle, bazı hususları kamuoyuyla açık ve samimi bir şekilde paylaşma ihtiyacı duydum.

        Ben hayatım boyunca makamların, unvanların ya da içinde bulunulan şartların değil; inandığım değerlerin ve ilkelerin yol göstericisi olduğuna inandım. Bugün de aynı yerde duruyorum. 524 gündür özgürlüğümden mahrum olduğum bu zorlu süreçte, yalnızca hukuki ve siyasi açıdan değil, sağlık açısından da ağır sınavlardan geçtim. Ancak bütün bu yaşadıklarıma rağmen umudumu, mücadele azmimi ve adalete olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü insanın en zor zamanlarda sahip çıktığı değerler, aslında onun gerçek karakterini ortaya koyar. Dolayısıyla ben yine aynı Mehmet olacağım. Aynı değerleri, aynı insani ve ahlaki erdemleri savunmaya devam edeceğim.

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        Yıllardır yürüdüğüm yolda, inandığım değerlerle yürümeye devam ediyorum. Benim için mesele kişiler değil, ilkelerdir; günlük siyasi hesaplar değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerleridir.

        Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ, kişisel beklentilerin çok ötesindedir.

        Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve halkın iradesinin taşıyıcısıdır. Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde mücadele etmenin ve bu büyük kurumun bir parçası olmanın benim için ayrı bir anlamı vardır. Bu nedenle açıkça ifade etmek isterim ki; Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim.

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        Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca çok sesli, çoğulcu ve demokratik bir kongreler partisi oldu. İçerisinde farklı düşünceler farklı değerlendirmeler ve farklı görüşleri barındırdı. Herkesin kendi hür iradesiyle aldığı ve alacağı kararlara saygılıyım. Bunu demokrasinin doğal bir parçası olarak görüyorum. Çünkü benim için siyaset; bir makam sahibi olmak değil, inandığın değerlere sahip çıkabilmektir.

        Bugün hakkımdaki iddialar mahkeme huzurunda ve hukuk zemininde tartışılmaktadır. İddianamede şahsıma yöneltilen tüm hususlara eksiksiz cevap verdim; savunmamı yaptım. Dayandığım somut belgeleri tek tek ortaya koydum, gerekli gördüğüm noktalarda sorularımı doğrudan yönelttim. Hakkımdaki iddiaların hukuk içerisinde ve delilleriyle değerlendirilmesini bekliyor, adaletin ve gerçeğin sonunda yerini bulacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve Cumhuriyetimizin temel değerlerinin yanında durmaya devam edeceğim. Bütün bu zorlukların içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun yanımda duran, sağlığım için kaygılanan, aileme destek olan ve duasını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz dayanışmayı hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi saygı, sevgi ve umutla selamlıyorum. Allah’a emanet olun."

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