Niğde'de hayranlık uyandıran görüntü

Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı.

İHA'nın haberine göre bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi, koyu sis ve kara yağmur bulutları tarafından adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

IŞIK OYUNLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

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Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.