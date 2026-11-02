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        Niğde'de hayranlık uyandıran görüntü

        Niğde Aladağlar eteklerinde sonbahar manzarası, doğaseverleri hayran bıraktı. Zirveyi kaplayan sis ve kara yağmur bulutları, hemen aşağıdaki ilçeye vuran güneş ışıklarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Niğde'de hayranlık uyandıran görüntü

        Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı.

        İHA'nın haberine göre bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi, koyu sis ve kara yağmur bulutları tarafından adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

        IŞIK OYUNLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

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        Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.

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        #haberler
        #Niğde
        #Aladağlar
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