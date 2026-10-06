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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nikahına günler kala öldürüldü!

        Nikahına günler kala öldürüldü!

        Gaziantep'te meydana gelen kan donduran olayda, park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki hayatını kaybetti. Tilki'nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Nikahına günler kala öldürüldü!

        Gaziantep'te park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tilki’nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki’nin 40’tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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