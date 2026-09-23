Okul önünde pompalı tüfekle gezen 2 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre; olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüphelinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Polisleri fark eden çocuklar ellerinde bulunan pompalı tüfeği, okulun yakınında bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri içerisinde park halinde bulunan bir minibüsün altına saklayarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekipler, silahın ve çocukların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda pompalı tüfek, park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

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ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine olay yerinde bir kişi şüpheli olarak yakalandı. Yapılan incelemelerde yakalanan çocuğun, olaya karışan şüphelilerden olmadığı anlaşıldı. Daha sonra bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, şüphelilerin bulunması için arama çalışmalarını genişletti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin R.E.Ç. ve E.A. oldukları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından 2 şüpheli Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 17 yaşında oldukları belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.