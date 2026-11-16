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        Haberler Gündem Ömer Sarıgül ek ifade verdi

        Ömer Sarıgül ek ifade verdi

        İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ek ifade vermek için adliyeye getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Sarıgül, tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Ömer Sarıgül ek ifade verdi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

        İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ömer Sarıgül, tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

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