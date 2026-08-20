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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

        Osmaniye'de sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

        Osmaniye Kadirli'de sumak toplamak için evden ayrılan ve bir süre kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 06:39 Güncelleme:
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        Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu
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        Kadirli ilçesi Yenigün köyünde sumak toplamak için evinden ayrılan Cezire Avlukyarı'ya (75) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla beraber arama çalışması başlattı. Çevrede yapılan çalışmalarda Avlukyarı'nın cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde, sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda bulundu.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı. Avlukyarı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Osmaniye
        #Kadirli
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