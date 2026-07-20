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        Haberler Gündem Çevre Antalya'da otellerden caretta carettalara uydu izleme cihazı takıldı

        Antalya'da otellerden caretta carettalara uydu izleme cihazı takıldı

        Antalya Belek'te nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunması için 3 otel tarafından alınan uydu izleme cihazları 3 deniz kaplumbağasına takılarak denize bırakıldı. Otellere, "Deniz Kaplumbağası Dostu Turizm Sertifikası" verildi. Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, bakanlık yetkilileri, EKAD yetkilileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen törene, çok sayıda ülkeden tatil için Belek'e gelen yabancı turistler de eşlik etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Otellerden caretta carettalara uydu cihazı

        Otellerden carettalara uydu izleme cihazı

        Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Belek’te nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunması için 3 otel tarafından alınan uydu izleme cihazları 3 deniz kaplumbağasına takılarak denize bırakıldı. Otellere, ‘Deniz Kaplumbağası Dostu Turizm Sertifikası’ verildi.

        Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası türü caretta carettaların Akdeniz sahillerinin en büyük yuvalama kumsalı Antalya Belek'te, 32 yıldır Belek Turizm Yatırımcıları Birliği desteğiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nce (EKAD) yürütülen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi kapsamında, 3 yetişkin caretta kaplumbağaya uydu izleme cihazı takıldı.

        EKAD'ın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülen projesi kapsamında, "Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" Takdim Töreni düzenlendi.

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        Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, bakanlık yetkilileri, EKAD yetkilileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen törende, Belek kumsalında yuvalama yapan ve uydu izleme cihazı takılan 3 yetişkin deniz kaplumbağası denize yolcu edildi.

        Denize gönderilen yetişkin carettalara, tanesi 5 bin doları bulan uydu izleme cihazlarına sponsor olan otellerin isminden esinlenilerek "Robin Turtle", "Crystal" ve "DOA" isimleri verildi. Kaplumbağaların denize yolculuğu törenine çok sayıda ülkeden tatil için Belek'e gelen yabancı turistler de eşlik etti. Turistler, carettaların denize yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

        EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Ali Fuat Canbolat, yetişkin carettalara takılan uydu izleme cihazlarıyla denizel göç rotaları, beslenme, kışlama alanlarını takip edeceklerini söyledi.

        Dr. Canbolat, "Bir diğer amacımız da 2 yıldır, 2024 yılında başladığımız TUI Yardım Vakfı'nın desteğiyle başlayan Deniz Kaplumbağası Dostu Turizm Sertifikasyon Programı. Üç tane otelimiz var ve Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk otel oldular. Bu uydu izleme cihazlarını da aslında tesislerin kendileri aldı. Bizim gücümüzün yetmeyeceği derecede pahalı cihazlar, tesislerimizin almış olması bizim için daha değerli. Özellikle bu sertifikasyon programı önemli. Diğer tesislerimize de yaymayı planlıyoruz. Eğer başarabilirsek Antalya gibi, Belek gibi, Manavgat gibi alanlarda bu programın daha ileri aşamasına götürmeye çalışacağız. Örnek tesisler olması anlamında biz mutluyuz. Bu çalışmaya katılan tesisler de sağ olsunlar konuya ilgi gösterdi" dedi.

        EKAD olarak TÜPRAG'ın desteğiyle daha önce 6 yetişkin kaplumbağaya uydu izleme cihazı takıldığını ve izlemelerin devam ettiğini de anlatan Dr. Canboat, "Belek bölgesinde de bu yıl 3 ile başladı. Umarım önümüzdeki yıllarda artacak. Şu anda Antalya bölgesi için 9 oldu. Bazı göç notalarını biliyorduk. Bazılarından ilginç sonuçlar aldık aslında. Yakın zamanda yayımlanmış bir makaleden alınan veri söyleyebilirim. 20 yıl ya da 30 yıl sonra kaplumbağaların nasıl hareket edeceğine dair bir teori ortaya konmuş. Aslında 20-30 yılı bile beklemeden bu sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. Bu ilginç bir veri, bazıları çok geziniyor, bazıları gittiği rotada kalıyor" diye konuştu.

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        #antalya haberleri
        #caretta caretta
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