Özel'den "Çağrı heyeti" açıklaması
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçını önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçının partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçının başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi
CHP Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak özellikle gençlik ve kadın kollarının özerkliğine önem verdiklerini söyledi.
Kadın ve gençlik kollarının güçlü olmaları gerektiğine değinen Özel, parti teşkilatlarında görevden el çektirme kararlarını doğru bulmadığını ifade etti.
"Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçını önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçının partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçının başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi.
Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlunun da eşlik ettiği açıklamanın ardından geçen yıl yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyıkın Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.
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