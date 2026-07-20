Özel'den "Çağrı heyeti" açıklaması

Ana Haber Bülteni - 18 Temmuz 2026 (F-35 Ve S-400'ler Ne Olacak?)

18 Temmuz 2026 tarihli Habertürk Ana Haber bülteninde günün öne çıkan başlıklarını ve Türkiye ile dünya gündemini takip edin.Bu yayında Çeşme turizmi hakkında son gelişmeler, Norveç'te meydana gelen site yangını ve ABD'nin genişleyen İran operasyonu gibi kritik konular detaylandırılıyor. Habertürk A... Daha Fazla Göster 18 Temmuz 2026 tarihli Habertürk Ana Haber bülteninde günün öne çıkan başlıklarını ve Türkiye ile dünya gündemini takip edin.Bu yayında Çeşme turizmi hakkında son gelişmeler, Norveç'te meydana gelen site yangını ve ABD'nin genişleyen İran operasyonu gibi kritik konular detaylandırılıyor. Habertürk Ana Haber bülteni, gün boyu yaşanan olayları tarafsız bir perspektifle izleyiciye sunuyor.Programda ayrıca spor dünyasından sıcak gelişmeler ve uluslararası arenada dikkat çeken diğer önemli haberler yer alıyor. Gündem özeti arayan izleyiciler için güncel olayların derlendiği bu bülten, haber takibi yapanlar için önemli bir kaynak niteliğinde. Daha Az Göster