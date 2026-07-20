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        Özel'den "Çağrı heyeti" açıklaması

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçını önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçının partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçının başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 23:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel'den "Çağrı heyeti" açıklaması

        CHP Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak özellikle gençlik ve kadın kollarının özerkliğine önem verdiklerini söyledi.

        Kadın ve gençlik kollarının güçlü olmaları gerektiğine değinen Özel, parti teşkilatlarında görevden el çektirme kararlarını doğru bulmadığını ifade etti.

        "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçını önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçının partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçının başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi.

        Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlunun da eşlik ettiği açıklamanın ardından geçen yıl yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyıkın Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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