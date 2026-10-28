Özel: Sarıgül'ün partimizle bağı yok

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Özel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialar ve aile üyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Sarıgül, YENİ Parti'nin 91 kurucusundan biri. Murat Ağırel, bu kez bir haberi yapmama suçundan içeri atıldı. Bunlar artık karamizah konusu olabilecek şeyler. Orada birçok bilgi havada uçuşuyor. Soruşturmada gizlilik var, savcılıklardan ifade tutanakları servis ediliyor, basına geçiliyor ve bunun üzerinden konuşuluyor. Bir gerçeği mi konuşuyoruz, bir manipülasyonu mu konuşuyoruz, bilmiyoruz. Bu ihtiyat payını koymam lazım. Gizlilik kararı olan iki soruşturma var, bir tanesi Sarıgül, ifadeler havada uçuşuyor. Bir tanesi fon meselesi. Fon meselesinde 100'e yakın tutuklu var, bir tane ifade tutanağı yok. Oradaki gizliliğin ihlali AK Parti'yi yakıyor, buradaki gizliliğin ihlali YENİ Parti'yi tartıştırıyor. Bu şartlar altında esasen gerçek ortaya çıkana kadar ne yapsanız birinin manipülasyonuna gelebilirsiniz. Gizlilik kalksa, ifade tutanaklarını görsem, neyse gereği onu yaparım. Haksız yere bir iş yapmak olmaz.

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Pazartesi günü kendisini davet ettim, odamda oturduk, konuştuk. Bu meselenin hem kendisini tartıştırdığını, hem partiye zarar verdiğini ama bir disiplin işlemi uygulamak için delile ihtiyacımız olduğunu, kendisinin bunu değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştim. Kendisi partimize başvurarak, 'üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda üyeliği askıya almak diye bir şey yok. O, istifa olarak değerlendiriliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün bildirimi yaptık, üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok. O soruşturmadaki gizlilik ortadan kalkıp gerçekler ortaya çıkınca esas olarak bir şeyler söylenebilir."

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"GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAYARAK ANLATTI"

Özgür Özel, "Sarıgül bana büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Bunların tamamen iftira olduğunu, son derece de dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı. Gerçekten ben de içinde bulunduğu gördüm" dedi.

Manavgat Belediyesi operasyonunun ardından Belediye Başkanı'nı altı saat içinde, Bodrum'da bir belediye meclis üyesini bir saat içinde partiden attıklarını belirten Özel, "Bu vahim iddialar doğru çıkarsa Sarıgül'ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz. Ama gizlilik kararı olup basına sızdırılan belgeler üzerinden resmi bir işlem yapıp biz Sarıgül'ü partiden atsak, hukuki bir yönü olmaz ama onun istifasını talep etmek doğru bir yöntemdir" şeklinde konuştu.

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"BUTLANLA ATANAN KİŞİ, 'YENİ PARTİLİLERİ CEZAEVİNE GÖNDERMENİN ÖNÜNÜ AÇARIM' DEDİ"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir başka soruya karşılık, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Durduk yerde, tam da Yargıtay butlan kararını iptal etmesi olasıyken ve işgal ettikleri makamı terk etmek zorunda kalabilmelerinin arifesinde bir mülakat verildi. Butlanla atanan kişi, 'Biz bir hafta bile olsa erken seçime oy veririz. Dedi ki yine Mekke Anlaşması'na oy veririz. Anayasa değişikliğine oy veririz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek veririm' dedi.

Son dediği şu demek, Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın cezaevine gitmesine neden olan tartışmalı dokunulmazlık sürecinde nasıl DEM'lileri gönderdik, YENİ Partilileri cezaevine göndermenin önünü açarım dedi. 'Beni butlanda tutun, ben anayasayı değiştirirken, dokunulmazlık kaldırılırken, Mekke Anlaşması'nda sizinleyim, seçim öne alınacaksa sizinleyim' dediğini görüp, bu eş zamanlılık üzerinden düşünmek lazım. Esas benim kaygım o.

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Sarayla, butlan CHP'si niye anlaşsın veya geçmişte Kemal Bey, Erdoğan'a dünya kadar hakaret etmiş falan. Kara kaşına, kara gözüne, bütün dünyanın gözü önünde bizim dört mazbatamız varken, o seçimin üzerinden dört seçim geçmişken... Böyle bir kararı almak, bütün dünyanın gözü önünde muhalefeti kurumsuzlaştırıyorlar. Dünyadaki en diktatör yapıların bile bu kadar gözünün içine baka baka ana muhalefet partisinin başındaki lideri değiştirip, girdiği tek seçimi kazanan lideri götürüp 14 kez yendiğin kişiyi getiriyorsun. Ne taahhüt edilmiş olabilir. Butlan CHP'si nelerin taahhüt edildiğini sıraladı. Erdoğan'ı yeniden aday yapmayı, YENİ Partilileri içeri atmayı... Teker teker bakıldığında böyle bir hukuksuz karar, yani boşanma davalarına falan bakacak bir medeni hukuk mahkemesinin ana muhalefet partisinin genel başkanını değiştirme. Buna iktidar nasıl yeltenir, bunu göreve getirilenler nasıl kabul eder. Şimdi ortaya çıktı."

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Özgür Özel, "Seçimi, bir - iki ay öne almayı anayasanın arkasından dolaşma olarak düşünüyoruz. Bugünlerde bize somut bir erken seçim tarihiyle gelirlerse toplarız hemen PM'yi, milletvekili grubu bir karar verir ilan ederiz" ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.