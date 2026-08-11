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        Haberler Gündem Özgür Özel'e destek mesajı

        Özgür Özel'e destek mesajı

        Çerçeve Yasaya'ya 467 evet, 88 hayır, 8 çekimser oy verilmesinin ardından, Yeni Parti milletvekilleri, "Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız." açıklamasında bulundu  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        Özgür Özel'e destek mesajı

        Yeni Parti Grubu'ndan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada, Yeni Parti'nin zorlu bir dönemde Türkiye'nin umudu olarak doğduğunu, milletin iradesiyle de büyümekte olduğu belirtildi.

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirilen açıklamada, Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

        "Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tetikçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini, TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yeni Parti milletvekili grubu olarak, eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor, bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız. Milletimize karşı sorumlulukla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürümekten, onunla aynı mücadeleyi veriyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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