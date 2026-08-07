Polis Akademisi 3 bin 250 öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığının 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı duyurusuna göre adaylar, 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polis Akademisinin resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurabilecek.

Başvuru yapacak adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi’nden en az 250 ham puan alması gerekiyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için taban puan 200 olarak belirlendi.

Adayların 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olması şartı aranacak. Kadın adayların en az 162, erkek adayların ise en az 167 santimetre boyunda olması ve beden kitle indekslerinin 18 ile 27 arasında bulunması gerekecek.

Ön başvuruların ardından kontenjanın 10 katı kadar aday sınav aşamalarına katılmak üzere belirlenecek. Sınav ücreti ve hesap bilgileri, ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisinin internet sitesinden duyurulacak.

Sınavlarda ve eğitim sürecinde başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.