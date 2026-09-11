Restoratör Tuğba'nın ölümüne ilişkin yeni gelişme

Olay, 30 Ekim 2024'te saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'nde meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. A.Y.'nin ifadesine başvurdu. Prof. Dr. A.Y., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Prof. Dr. A.Y. hakkında, 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava dosyası görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada sanık Prof. Dr. A.Y., avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra davanın tekrar Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

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DAVA DOSYASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Davanın 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına; tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. A.Y. gelmezken, Tuğba Yavaş'ın yakınları ise salondaki yerini aldı. Duruşmada ilk olarak tarafların avukatları ve Tuğba Yavaş'ın yakınları dinlenildi. Daha sonra hakim, sanık Prof. Dr. A.Y.’nin tutuksuz yargılanmasının devamına, yerinde keşif yapılmasına ve dava dosyasını görevsizlik kararıyla 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılama yapılması için Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

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Duruşma sonunda açıklamalarda bulunan Tuğba Yavaş'ın yakınlarının avukatı Türkan Kara, "Çok kritik bir noktada adeta karar aşamasında verilen bu karar ne kadar doğru bir yolda mücadele verdiğimizi ve hukuka olan inancımızı pekiştirmiştir. Yüksekten düşmeye bağlı her kadın ölümü şüphelidir ve etkin şekilde soruşturulduğunda genellikle altından cinayet suçu çıkmaktadır. Kadınların balkondan, yüksekten düştüğüne asla somut deliller olmadan inanan bir hukukçu değilim. Burada 2 yıla yakın süredir verdiğimiz mücadele maddi gerçeğin ortaya çıkması içindir. Bu karar bu yolda verilen son derece yerinde ve hukuka uygun bir karardır. Tuğba Yavaş'ın adaleti hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ispatlanana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.