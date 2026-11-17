Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü Balcılar mevkisindeki yamaçta, 2024’te etkili olan yağışlar sonrası toprak hareketliği yaşandı. Sağanak sonrası yamaçtaki toprak kütlesi kayıp, önüne kattığı 3 evi yıkarak derenin üstünü kapattı.

Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, günler sonra yolu ulaşıma açarken, 2021'de tahliye kararı verilen evler boş olduğu için afette herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kentte genelinde son günlerde etkili olan sağanak sonrası bölgede toprak hareketliliği yeniden başladı. Suyla buluşan yamaçta irili ufaklı toprak kaymaları görüldü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine heyelanlı alanı incelemeye alan ekipler, tahliye bölgesini genişletti.

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Üç ev daha heyelan riski kapsamında tahliye edildi. Kentte yağışın sona ermesinin ardından heyelanlı alandaki akış durdu. Büyük kısmının koptuğu yamaçtaki toprak kayma anı ile sonrasında yaşananlar, dron kamerasıyla görüntülendi.

Toprak hareketliliğinin zaman zaman sürdüğünü söyleyen Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "2 yıl önce tabii burada köy tarihimizin belki de en büyük afetini yaşadık. O günden sonra aradan 2 yıl geçti, herhangi 1 şey yaşanmadı. Fakat son 3 gündür üst üste sürekli büyük toprak kaymaları var orada. 2024 yılında zaten oradaki evler tahliye olmuştu, herhangi bir can kaybımız olmadı, 4 ev tahliye edilmiş, bunlardan 3 evimiz yıkılmıştı. Şimdi yukarıda yine evlerimiz var, vatandaşlarımızı uyardık; onların boşaltılması konusunda vatandaşları bilgilendirdik, şu an evlerinde yok ama toprak kaymalarımız devam ediyor" dedi.

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Afetin raporda belirtildiği gibi yaşandığını anlatan Küçüksarı, "Sürekli bölgeyi takip ediyoruz her gün. Son yaşanan kopma neticesinde zaten bütün evler tahliye edildi, edilmesi de iyi oldu. Çünkü neden? 2021 yılında tahliye kararları verilmişti, afet 2024'te yaşandı; tam da o bölgede, nasıl çizilmişse bölge o şekilde oldu. Biz vatandaşları aradık, bilgilendirdik, evlerde oturmamaları konusunda uyarılarımızı yaptık, onlar da evlerinde değiller şu an. Daha önce 'Biraz ister istemez hani, 'Burası benim yerim, yurdum sağlamdır, iyidir' diye düşünen vatandaşlarımız da oldu. Ama neticede devletimizin verdiği karar daha isabetli oldu. Tam da çizdiği nokta neyse tam o şekilde koptu" diye konuştu.

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Evlerin tahliyesini olası can kayıplarını önlediğini söyleyen köy sakinlerinden Adem Külünkoğlu da "Muhtemelen yine kopmalar oluyor. Burası eskiden beri kopuyormuş, maalesef gidiyor ama bu tarafta bir şey yok, o taraf gelmek üzere. Devamlı burası çığ alanı, heyelan bölgesi eskiden beri. Eskiden böyle devlet bir şey etmiyordu, kopan yer kopuyordu ama şimdi devlet anında yardım ediyor; AFAD geliyor, herkes geliyor. Ama eskiden öyle değildi. O evler boşaltılmasaydı, çok acı durum olabilirdi. Çünkü ölüm her zaman sevilmez ama insanlar orada ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2024'teki heyelanda 3 evin yıkıldığı, 4 evin tahliye edildiği, önceki günkü yağışlar sonrası 3 evin daha tahliye edildiği Derecik köyündeki yamaç yerleşiminin afetler öncesi halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yamaç alanın yeşillikler içinde olduğu görüldü.