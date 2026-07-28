Rüzgar türbinindeki yangına helikopterle müdahale

İzmir'in Bergama ilçesinde rüzgar türbininde yangın çıktı. Türbinden yükselen dumanlar ilginç görüntüler oluştururken, yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, Bergama ilçesine bağlı Koyuneli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir rüzgar türbininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Türbini saran alevler ve yükselen dumanlar çevrede ilginç görüntüler oluştururken, yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riskine karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, havadan gerçekleştirdiği müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.