Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla yeni bir satış uygulamasını hayata geçirdi. Çiftçilerden doğrudan satın alınan zeytinyağı, Şahinbey Belediyesi Et-Sebze ve Meyve Satış Noktası'nda 17,5 litresi 4 bin 250 TL'den satışa sunuldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak yaklaşık 10 yıldır çiftçilere yönelik tarımsal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve elde edilen ürünleri doğrudan vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çiftçilere arpa, buğday, gübre, tohum ve fide desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Tarladan Sofraya" projesiyle üreticinin emeğinin karşılığını almasına, vatandaşların ise uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına katkı sunduklarını belirtti.

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Mehmet Tahmazoğlu, "Yaklaşık 6 yıl önce çiftçilerimize 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin Antepfıstığı fidanı dağıtmıştık. Bugün bu fidanlar ağaç haline geldi ve ciddi miktarda ürün vermeye başladı. Çiftçilerimizden ellerinde bol miktarda zeytinyağı bulunduğu ve bu konuda kendilerine destek olmamızı isteyen talepler geldi. Biz de bu talebi karşılayarak zeytinyağını doğrudan üreticilerimizden almaya başladık. Geçtiğimiz yıl 17,5 litrelik tenekesini 6 bin TL'den sattığımız zeytinyağını, bu yıl 4 bin 250 TL'den vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız hem çiftçimizin ürününü değerlendirmek hem de vatandaşlarımızın kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımız satış noktalarımızdan bu imkândan yararlanabilir" dedi.