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        Haberler Gündem Sahnede gözaltına alınan rapçi tutuklandı

        Sahnede gözaltına alınan rapçi tutuklandı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde bazı şarkılarında suç örgütünü övücü ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Uzay' sahne isimli rapçi Erol Can Güncü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        Sahnede gözaltına alınan rapçi tutuklandı

        Uzay sahne adıyla bilinen rapçi Erol Can Güncü hakkında kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program sırasında Güncü'ye yönelik operasyon düzenledi ve şarkıcı sahnedeyken gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güncü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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