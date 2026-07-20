Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya Hendek'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 06:00 Güncelleme:
Hendek ilçesi Çiğdem Yaylası'ndan kent merkezine seyreden kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan H.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.T'nin cenazesi cumhuriyet savıcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan A.D. ise ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ