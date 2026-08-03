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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'nın temmuz ayında 141 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya'nın temmuz ayında 141 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, temmuz ayında Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 214 olaya müdahale ederken, boğulma tehlikesi geçiren 141 kişiyi kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Sakarya'da temmuz ayında 141 kişi kurtarıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan cankurtaran ekiplerinin yaz sezonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre, 76 cankurtaran 46 kulede ve toplam 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yaptı.

        Temmuz ayında 214 vakaya müdahale eden ekipler, 7 jet ski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile yürüttükleri çalışmalarda boğulma tehlikesi geçiren 141 kişiyi kurtardı. Sahilde kaybolan 73 çocuk ise bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Açıklamada, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde temmuz ayında da "sıfır kayıp" hedefinin korunduğu belirtilerek, "En zorlu eğitimlerden geçen 76 cankurtaranımız 46 farklı kulede görev yapmaktadır. Hedefimiz ağustos ve eylül aylarında da hiçbir can kaybı yaşanmadan sezonu tamamlamaktır" denildi.

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