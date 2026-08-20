Sakarya'da üvey baba oğulun tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Sakarya Serdivan'da tartıştığı üvey oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:04 Güncelleme:
Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
ÜVEY BABA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
AA'nın haberine göre, ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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