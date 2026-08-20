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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da üvey baba oğulun tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Sakarya'da üvey baba oğulun tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Sakarya Serdivan'da tartıştığı üvey oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Üvey baba oğulun tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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        Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        ÜVEY BABA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        AA'nın haberine göre, ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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