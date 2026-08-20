Sakarya'da üvey baba oğulun tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ÜVEY BABA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.