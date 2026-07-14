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        Saldırıp kameraya kaydettiler

        Diyarbakır'da özel hastaneye tabancayla ateş açıp saldırı anlarını cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastanede maddi hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Saldırıp kameraya kaydettiler

        Diyarbakır’da özel hastaneye silahlı saldırı düzenleyip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 10 Temmuz’da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Hastane önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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