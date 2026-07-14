Saldırıp kameraya kaydettiler

Diyarbakır’da özel hastaneye silahlı saldırı düzenleyip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz’da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Hastane önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.