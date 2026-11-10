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        Haberler Gündem Salıpazarı'ndaki heyelan nedeniyle üç ev boşaltıldı, yol ulaşıma kapandı

        Salıpazarı'ndaki heyelan nedeniyle üç ev boşaltıldı, yol ulaşıma kapandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edilirken, mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yollardan biri ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Heyelan 3 evi tahliye ettirdi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi. Mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yollardan biri de ulaşıma kapandı.

        Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy ile Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından ortak açıklama yaparak yetkililere çağrıda bulundu.

        HEYELAN MAHALLE MEYDANINA KADAR ULAŞTI

        Yaklaşık 4 yıl önce de mahallede toprak kayması yaşandığını ve bir yerleşim alanının boşaltıldığını belirten Erol Gürsoy, aradan geçen süreye rağmen heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

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        Gürsoy, "Dört yıl önce de aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Bugün ise heyelan mahallemizin meydanına kadar ulaştı. Dört yıldır bu sorun neden kalıcı olarak çözülemedi? Daha ne olması bekleniyor?" dedi.

        VATANDAŞLARIN BARINMA SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER

        Üç evin tahliye edilmesinin tehlikenin boyutunu ortaya koyduğunu belirten muhtarlar, sorunun yalnızca birkaç haneyi değil, bütün mahalleyi ilgilendirdiğini vurguladı.

        Tahliye edilen ailelerin barınma ve ekonomik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirten Gürsoy, "İnsanları can güvenliği nedeniyle evlerinden tahliye etmek gerekli bir tedbir ancak bu insanları evlerinden çıkarmakla mesele bitmiyor. Bu aileler nerede yaşayacak, maddi kayıpları nasıl karşılanacak? İlgili kurumlar vatandaşlarımızın barınma ve destek ihtiyaçlarına yönelik gerekli adımları atmalı" diye konuştu.

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        KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

        Heyelanın nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasını isteyen muhtarlar, bölgede kapsamlı jeolojik ve jeoteknik incelemeler yapılmasını, riskli alanların belirlenmesini ve yeni toprak kaymalarına karşı teknik önlemlerin alınmasını talep etti.

        Muhtarlar ayrıca tahliye edilen ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını, kapanan yolun gerekli güvenlik önlemleri alınarak yeniden ulaşıma açılmasını ve mahallede kalıcı çözüm projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

        Yetkilileri bölgeye gelerek inceleme yapmaya ve vatandaşları dinlemeye davet eden Ahmet Kesimoğlu ise "Kimse ayrıcalık istemiyor. İnsanlarımız yalnızca güvenli evlerde yaşamak, yollarını kullanabilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyor. Yarın çok geç olmadan gerekli adımlar atılmalı. Muslubey Mahallesi sahipsiz değildir ve sahipsiz bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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