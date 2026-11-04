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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kaçak avlanan 2,5 ton midye ele geçirildi

        Samsun'da kaçak avlanan 2,5 ton midye ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton midye ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Samsun'da 2,5 ton midye ele geçirildi
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, Havza ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan bir araçta 2,5 ton midye ele geçirdi.

        Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı, yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen midyeler ise denize geri bırakıldı.

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