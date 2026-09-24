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        Haberler Gündem Güncel "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun'da Mavi Vatan" bilim şenliği başladı

        "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun'da Mavi Vatan" bilim şenliği başladı

        Samsun'un Canik ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun'da Mavi Vatan" bilim şenliği ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Şenlikte çocuklar, gençler ve aileler, 36 farklı atölyede deney ve gözlem etkinliklerine katılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Samsun'da "Mavi Vatan" bilim şenliği başladı
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        Samsun'un Canik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun'da Mavi Vatan" bilim şenliği başladı. Şenlikte çocuklar, gençler ve aileler, 36 farklı atölyede deney ve gözlem etkinliklerine katılıyor.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlikte deniz canlılarının ele alındığı atölyelerin yanı sıra ekolojik okuryazarlık ve sıfır atık konularında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Şenlikte ayrıca yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz harp sistemleri hakkında katılımcılara bilgi veriliyor, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan animasyonlar gösteriliyor.

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        Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından hazırlanan bilim gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, "Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu" olarak tanıtılan CANİKMAN da ziyaretçilerle buluşuyor. Bilim şenliği, 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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        #samsun haberleri
        #TÜBİTAK
        #Bilim Şenliği
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