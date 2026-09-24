Samsun'un Canik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun'da Mavi Vatan" bilim şenliği başladı. Şenlikte çocuklar, gençler ve aileler, 36 farklı atölyede deney ve gözlem etkinliklerine katılıyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlikte deniz canlılarının ele alındığı atölyelerin yanı sıra ekolojik okuryazarlık ve sıfır atık konularında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Şenlikte ayrıca yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz harp sistemleri hakkında katılımcılara bilgi veriliyor, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan animasyonlar gösteriliyor.

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Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından hazırlanan bilim gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, "Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu" olarak tanıtılan CANİKMAN da ziyaretçilerle buluşuyor. Bilim şenliği, 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.