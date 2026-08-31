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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk kavgasında silahla ortaya çıktı!

        Çocuk kavgasında silahla ortaya çıktı!

        Şanlıurfa'da feci bir görüntü kaydedildi. Olayda bir kişi, çocuk kavgasında aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit etti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Çocuk kavgasında silahla ortaya çıktı!

        Şanlıurfa'da çocuk kavgasında aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit eden kişi yakalanarak tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşlarındaki iki küçük çocuk arasında çıkan kavgada dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu uyardı.

        Bunun üzerine uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkıp belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü.

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        Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayıp neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

        Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
        #Karaköprü
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