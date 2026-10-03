Sarıyer'de otomobil, park halindeki 6 araca çarptı! 3 yaralı
İstanbul Sarıyer'de otomobilin park halindeki 6 araca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Giriş: 03 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
Ssarıyer'de C.K. yönetimindeki otomobil, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.
1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile hasar gören 6 araç çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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