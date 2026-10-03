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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de otomobil, park halindeki 6 araca çarptı! 3 yaralı

        Sarıyer'de otomobil, park halindeki 6 araca çarptı! 3 yaralı

        İstanbul Sarıyer'de otomobilin park halindeki 6 araca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Park halindeki 6 araca çarptı! 3 yaralı

        Ssarıyer'de C.K. yönetimindeki otomobil, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

        1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile hasar gören 6 araç çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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