Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı dosyasında İsmail Yetişkin hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" (3 kez) ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanması üzerine işlem tesis edildiği belirtildi. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İsmail Yetişkin'in İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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