Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

        Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 00:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı dosyasında İsmail Yetişkin hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" (3 kez) ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanması üzerine işlem tesis edildiği belirtildi. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İsmail Yetişkin'in İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş Sanat Anadolu Sergileri, "Gül Mevsimi" ile Eğirdir'deydi

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Gül Mevsimi" başlıklı seçkisi, 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde ziyaret edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli