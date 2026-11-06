Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sert ve hızlı yağışlar için "yağmur hasadı" önerisi! "Yer üstü su depolama yapılarını geliştirmemiz lazım"

        Sert ve hızlı yağışlar için "yağmur hasadı" önerisi! "Yer üstü su depolama yapılarını geliştirmemiz lazım"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Halim Orta, "Maalesef bu sert ve hızlı düşen yağışlarımız yer altı suları beslenmesi açısından çok anlam ifade etmiyor. Çünkü belirli bir zaman aralığında çok hızlı yağmasıyla yüzey akışları oluşuyor. Bunları tutmanın yolu da yağmur hasadı. Yer üstü su depolama yapılarını geliştirmemiz lazım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yer üstü su depolama yapılarını geliştirmemiz lazım"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, ülke genelinde son dönemdeki yağışların yer altı sularına etkisini değerlendirdi.

        Prof. Dr. Orta, "Son 1 ayda çok ciddi sel felaketleri yaşadık, İstanbul da başta olmak üzere. Bunlar kuraklık senaryosunun bir parçası. Hep söylediğim gibi dünya kurulduğundan bu yana dünyada var olan su miktarı hiç değişmedi, aynı. Yani kurulduğu gün ne kadar, kaç milyar metreküp suyumuz varsa bugünden aynı su varlığımız var. Ancak bunların zaman ve mekan boyutundaki dağılımları önemli. Yani nerelere ve hangi sürelerde düşüyor? İşte böyle uzun yıllar veya uzun süreler yaşanan kuraklıkların arkasında maalesef sert yağışlarla beraber istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz" dedi.

        REKLAM

        "DERE YATAĞINA YAPILAŞMA OLMAZ"

        Sel felaketlerinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Orta, "Bunların sebepleri 'doğaya rağmen' yaşamaya çalışmamızdan kaynaklanıyor. Bir kere bu işlerle ilgilenen herkes bilir ki dünyanın hiçbir yerinde derenin yataklarının üstü kapatılmaz. Dere yataklarının içerisine yerleşim olmaz, yapılaşma olmaz ve dere yatakları daraltılmaz. Bunu yaparsanız 500 yılda bir düşecek debi, bu yıl İstanbul'da yaşadığımız gibi düşer. Kaldı ki dünyadaki en zor işlerden bir tanesi hidrolojik olayların istatistiğidir. Yani kestiremezsiniz. Yorumlanması ciddi bir bilim ve bilgi ister. Bu bilgi ve bilim ülkemizde var, dünyanın her yerinde olduğu gibi ancak bu elde edilen sonuçların uygulanması için gerekli bir irade beyanı önemlidir. Yani bu hesaplanan, kitaplanan hadiselerin doğada, tabiatta uygulanması önemlidir. İşte bunların içinde de tekrar dediğim gibi bu dere yataklarının kapatılması, bu alanlara yapılanma olması, dere yataklarına yapılanma olmaz. Buralar ya tarla olur ya bahçe olur, mera olur. Tutup buralarda yapılaşırsanız bu kaçınılmaz bir sondur. Bugün değil yüz sene sonra veya on sene sonra mutlaka benzer şeyleri yaşarsınız" diye konuştu.

        REKLAM

        "BARAJ VE GÖL SAYILARINI ARTIRMAMIZ LAZIM"

        Sert ve hızlı yağışların yer altı sularının beslenmesi açısından çok anlam ifade etmediğini söyleyen Prof. Dr. Orta, "Maalesef bizim bu sert ve hızlı düşen yağışlarımız yer altı suları beslenmesi açısından çok anlam ifade etmiyor. Çünkü belirli bir zaman aralığında çok hızlı yağmasıyla yüzey akışları oluşuyor. Bunları tutmanın yolu da yağmur hasadı yapmamız lazım. Bunun için hep söylediğimiz gibi yer üstü su depolama yapılarını geliştirmemiz lazım. Uygun yerlere baraj ve gölün sayılarını arttırmamız lazım. Bakın Türkiye'de, İstanbul da dahil olmak üzere birçok yerde yüzde 100'e ulaştı barajlarımız. Bu ne demektir? Çok önemli bir süre, bu barajlardaki suyu kullanabileceğiz, sıkıntı yaşamayacağız demektir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "KAR YAĞIŞI ALABİLİRSEK SEVİYE YÜKSELİR"

        Prof. Dr. Orta, kış aylarındaki kar yağışlarının yer altı suları açısından önem taşıdığını belirterek, "Yer üstü su kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım ve bu süreci çok iyi yönetmemiz lazım. Bu son düşen yağışların, maalesef yer altı sularına etkisinin çok önemli olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu kışta da en etkili yer altı suyu besleme türlerinden biri olan kar yağışlarını veya düşük tempoda başlayıp 1 hafta, 10 gün kesilmeden yağmurları almamız lazım. Hele bir de kar örtüsü alabilirsek ondan sonra yer altı sularındaki seviye yükselişini görebiliriz. Yani seviye yükselişi derken burada da çok umut var olmayalım. Hep söylüyorum, yani toprak 1 besleniyor biz 3 çekiyoruz. Dolayısıyla bunu kontrol altına almalıyız. Kuraklığın ötesinde kontrolsüz, aşırı kullanımdan dolayı en alt seviyelere düştü. Arkadan kuraklık da gelince tetikledi ve hızlandı" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bülent Ecevit'in vefatının 20'nci yılı... Kemal Kılıçdaroğlu: "Rahmetle, saygıyla anıyoruz"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 20'nci yılı nedeniyle eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.  (ANKA)

        #tekirdağ haberleri
        #Sağanak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hegseth İran savaşını savundu
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        "Deplasman krizleri Avrupa'ya sıçradı"
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama