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        Haberler Gündem Sıcak hava Ölüdeniz plajlarında turist yoğunluğunu artırdı

        Sıcak hava Ölüdeniz plajlarında turist yoğunluğunu artırdı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava ve deniz sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Fethiye sahilleri doldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sıcak hava, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler ile bölge sakinleri sahillere yöneldi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belcekız plajlarında bazı ziyaretçiler denize girerek serinlerken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahillerde oluşan hareketlilik gün boyunca devam etti.

        BABADAĞ'DAN ÖLÜDENİZ MANZARASI

        Fethiye'nin simge noktalarından Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütü yapan macera tutkunları da bölgedeki yoğunluğa eşlik etti. Pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlarda ziyaretçiler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

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