Sigara yangın çıkardı! Can kaybı var!
Denizli'de meydana gelen faciada, bir evde sigaradan çıktığı değerlendirilen yangında yatağa bağımlı olarak yaşayan Öner Oruç adlı kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Giriş: 01 Ekim 2026 - 12:32 Güncelleme:
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde sigaradan çıktığı değerlendirilen yangında 57 yaşındaki kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; yatağa bağımlı olarak yaşayan Öner Oruç (57), sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı.
Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanları fark eden bakıcısı, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Öner Oruç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan değerlendirmede Oruç’un yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sigaradan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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