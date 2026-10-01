Siirt'te öğrencilerden çevre temizliği

Siirt'te öğrenciler tabiat parkında çevre temizliği yaptı
Siirt'te öğrenciler, "Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması" kapsamında çevre temizliği yaptı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğündeki İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Tillo Botan Tabiat Parkı'nda "Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması" etkinliği gerçekleştirdi.
Yürüyüş güzergahında çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çeken öğrenciler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ