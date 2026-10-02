Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sinop Kalesi'ni çevreleyen surlar üzerindeki "kalekondu"ların yıkımına başlandı

        Sinop Kalesi'ni çevreleyen surlar üzerindeki "kalekondu"ların yıkımına başlandı

        UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'ni çevreleyen surların üzerine yıllar önce inşa edilen ve halk arasında "kalekondu" olarak adlandırılan yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Vali Mustafa Özarslan, çalışma ile geçmişten günümüze uzanan nadide bir tarihi yapıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sinop'ta "kalekondu"ların yıkımına başlandı

        UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki milattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki Sinop Kalesi'nin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surları, "kalekondu" yükü ve kötü görünümünden kurtarılıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında surlar üzerindeki yapılardan kamulaştırma işlemleri tamamlanan 4'ünün yıkım çalışmaları başladı.

        Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'ta tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

        Bugün itibarıyla "kalekondu" denilen binaların tarihi surlar üzerinde oluşturduğu kötü manzaranın ortadan kaldırılması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle harekete geçildiğini anlatan Özarslan, "Bakanlığımızca İl Özel İdaresine gönderilen 17 milyon liralık bütçeyle kale surlarımıza yük olan, surlarımıza bitişik binaların yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.

        REKLAM

        Çalışma ile geçmişten günümüze uzanan nadide bir tarihi yapıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti: "Geçmişte maalesef bu tür yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin estetiğini, görünümünü bozan bu tür yapılar var. 28 parselde kalemize bitişik konutlar var. Bunları ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu çalışma sayesinde olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine katkı vermiş olacağız. Geçmişten gelen bu eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinop haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"