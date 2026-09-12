Sivas Divriği’de 11 aylık Büşra için ekipler seferber oldu
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları sürüyor
Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:16 Güncelleme:
Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı, 10 Eylül’de bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zekâ destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
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