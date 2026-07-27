Sivas'ta doğaya 500 keklik salındı

Yeni Parti CHP'nin devamı mı? Yeni Parti mi, CHP'nin revizesi mi? Hangi parti gerçek CHP? CHP'nin asıl bölünme sebebi ne? CHP'den Yeni Parti'ye toplu geçiş. CHP'nin bölünmesi kime yaradı? Türkiye İttifakı mı Millet İttifakı mı? Muhalefette yeni dönem mi? CHP'den geriye ne kaldı? CHP'den ayrılıklara ... Daha Fazla Göster

Yeni Parti CHP'nin devamı mı? Yeni Parti mi, CHP'nin revizesi mi? Hangi parti gerçek CHP? CHP'nin asıl bölünme sebebi ne? CHP'den Yeni Parti'ye toplu geçiş. CHP'nin bölünmesi kime yaradı? Türkiye İttifakı mı Millet İttifakı mı? Muhalefette yeni dönem mi? CHP'den geriye ne kaldı? CHP'den ayrılıklara ek olacak mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, CHP 24. Dönem Milletvekili Av. Ali Özgündüz, AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ve Oda TV Yazı İşleri Müdürü Mustafa İlker Yücel yanıtladı. Daha Az Göster