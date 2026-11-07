Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sivas Belediyesi Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

        Sivas Belediyesi Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

        Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulan Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivas'ta Zabıta Ormanı'nda fidanlar toprakla buluştu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

        Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulan Zabıta Ormanı'nda, Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan 74 zabıta personelinin katılımıyla toplam 2 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Fidan dikim etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, daha yeşil ve yaşanabilir bir Sivas için ağaçlandırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Zabıta teşkilatının görev ve sorumluluklarının yalnızca şehir düzeni ve huzuruyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Adem Uzun, doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarda da zabıta personelinin aktif rol üstlendiğini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 5 Kasım 2026 (Trump İran Politikasını Değiştirir Mi?)

        ABD Müslüman bir Başkana hazır mı? İran ile büyük bir savaş kapıda mı?Trump İran politikasını değiştirir mi? ABD seçimleri sonrası piyasaların yönü: Piyasa barış ihtimalini mi satın alıyor? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Aytunç Erkin, CHP...
        #sivas haberleri
        #zabıta
        #ORMAN
        #fidan dikimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mektubu
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Osimhen ameliyat oldu!
        Osimhen ameliyat oldu!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı