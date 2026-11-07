Sivas'ta Zabıta Ormanı'nda fidanlar toprakla buluştu

Sivas Belediyesi Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu
Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulan Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:32 Güncelleme:
Sivas'ta daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.
Yukarı Tekke Mezarlığı Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulan Zabıta Ormanı'nda, Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan 74 zabıta personelinin katılımıyla toplam 2 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Fidan dikim etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, daha yeşil ve yaşanabilir bir Sivas için ağaçlandırma çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Zabıta teşkilatının görev ve sorumluluklarının yalnızca şehir düzeni ve huzuruyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Adem Uzun, doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarda da zabıta personelinin aktif rol üstlendiğini dile getirdi.
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