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        Haberler Gündem Güncel Gürlek: 135 Alo Adalet Hattı erişime açıldı

        Gürlek: 135 Alo Adalet Hattı erişime açıldı

        Adalet Bakanı Gürlek, "2026-2027 Adli Yılı'na, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor ve 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçiriyoruz. Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile; 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Gürlek: 135 Alo Adalet Hattı erişime açıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı’nın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla "135 Alo Adalet Hattı"nın hayata geçirileceğini açıkladı.

        İHA'da yer alan habere göre Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti.

        Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

        Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

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        Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti. Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

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