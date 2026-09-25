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        Haberler Gündem Güvenlik 28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 gözaltı

        28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 gözaltı

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 28 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi ve 83 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

        Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

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