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        Haberler Gündem Güvenlik 9 yıllık firari Bağcılar'da yakalandı! Akrabalarının kimlikleriyle saklandığı ortaya çıktı

        9 yıllık firari Bağcılar'da yakalandı! Akrabalarının kimlikleriyle saklandığı ortaya çıktı

        İstanbul'da 9 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Gökçe, Bağcılar'da dini nikahlı eşinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari olduğu süre boyunca kardeş ve akrabalarının kimliklerini kullandığı belirlenen Gökçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Akrabalarının kimlikleriyle 9 yıl kaçtı

        İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe (49), Bağcılar'da dini nikahlı eşinin evinde yakalandı. Polis ekipleri, 2 çocuğunun da bulunduğu evin çevresinde yaptıkları takip sonrası düzenledikleri operasyonla Gökçe'yi gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada, Cüneyt Gökçe'nin 9 yıldır arandığı ve Bağcılar'da dini nikahlı eşi ile 2 çocuğunun bulunduğu belirlendi.

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        Ekipler, Gökçe'nin yaşadığı değerlendirilen evin çevresinde takibe başladı. Önceki gün düzenlenen operasyonla eve giren polis, Gökçe'yi gözaltına aldı.

        9 YIL BOYUNCA AKRABALARININ KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

        DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemede Gökçe'nin daha önce yankesicilik suçundan 3 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, 'Başkasına ait kredi kartlarını kullanmak' ve 'Hırsızlık' suçlarından 6 ayrı dosyadan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Firari olduğu dönemde yakalanmamak için kardeşleri ve diğer akrabalarının kimliklerini kullandığı belirlenen Gökçe'nin bu yöntemle 9 yıl boyunca firari olarak yaşadığı ortaya çıktı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Cüneyt Gökçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökçe, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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