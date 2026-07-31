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        Haberler Gündem Politika Adana'da Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz oldu

        Adana'da Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz oldu

        Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası yenilenen belediye başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi. Boyraz, dördüncü tur oylamada 19 oy alarak yeniden göreve getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yüreğir Belediye Başkan Vekili belirlendi

        Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği seçiminde, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ardından yenilenen oylamada CHP grubunun aday gösterdiği meclis üyesi Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi.

        DHA'daki habere göre; Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından mecliste belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı.

        Seçimde 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz, başkan vekili seçildi. 15 oy alan AK Partili Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

        Bugün basına kapalı gerçekleştirilen seçimi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile Ali Demirçalı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, CHP İl Başkanı Orhan Bayram da izledi.

        37 üyenin katılımıyla yapılan 3’üncü tur oylamasında AK Parti’nin adayı Tarık Özünal 19, CHP’nin adayı Cafer Boyraz ise 18 oy aldı. Seçim, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 4'üncü tura kalırken, iki parti üyeleri arasında uzun süreli tartışma yaşandı.

        Tarafları, meclis salonuna gelen polis ekipleri sakinleştirdi. 4'üncü tur oylamasında ise Cafer Boyraz 19, Tarık Özünal 17 oy aldı. CHP'ye atılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi.

        Yüreğir Belediye Başkan Vekilliğine yeniden seçilen Cafer Boyraz, yaptığı açıklamada “Zaten önceki seçimde de bizim hiçbir usulsüzlüğümüz yoktu. Son derece demokratik bir çerçevede yapılan bir seçimdi. Bugün de böyle olacağı belliydi. Yüreğir iradesi tekrar tecelli etti, herkese teşükkür ediyorum. Bizim kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz olamaz" dedi.

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