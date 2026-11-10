Ahmet Şık'ın eşine adli kontrol kararı
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık adli kontrolle serbest bırakıldı
Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:28 Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında Yonca Verdioğlu Şık, ifade vermek üzere mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Verdioğlu Şık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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