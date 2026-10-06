AK Partili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:45 Güncelleme:
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ