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        Haberler Gündem Politika AK Partili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

        AK Partili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

        AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Bozdağ TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etti

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

        Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

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