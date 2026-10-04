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        Haberler Gündem Güncel Ankara’da sahte beyaz eşya servis sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı

        Ankara’da sahte beyaz eşya servis sitesi üzerinden dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı

        Ankara'da sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, tamir etmedikleri beyaz eşyalar için POS cihazından yüksek tutarlarda tahsilat yaptığı, bir müşterinin kartından 200 bin lira çekildiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Sahte teknik servis vurgunu: 2 gözaltı

        Ankara’da, sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören’de internet sitesi üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi.

        KARTTAN 200 BİN TL ÇEKTİLER

        Şüphelilerin, site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.

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        Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi. Operasyonda F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #ankara
        #beyaz eşya
        #dolandırıcılık
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